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فن

هوجان الحلقة 12 تتصدر جوجل.. محمد إمام ينقذ رجل أعمال وابنته من الموت

السبت 18/مايو/2019 - 09:30 م
هوجان - محمد إمام
هوجان - محمد إمام
سعيد فراج
تصدرت الحلقة 12 من مسلسل «هوجان» للفنان محمد إمام، مؤشر البحث على جوجل ترند بعد عرضها عبر قناة الحياة الفضائية، ضمن الموسم الرمضاني الجاري. 

وشهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد عادل إمام تطورات أبرزها تعدي بلطجية بهلول على "لطفي الحراق"، بسبب محاولة لطفي مراقبة بهلول حتى يتمكن من سرقته.

وتناول كمال اللباد الطعام مع أفراد أسرته في أحد المطاعم، ودخول "رامي" ابن أحد رجال الأعمال الذي كان يعمل مع كمال وخسرت شركته وقام بالتعدي عليه واتهمه بأنه أخذ أموال والده، وتعدى أفراد الحراسة عليه.

وتعرض كمال اللباد وابنته نور لهجوم ما أدي إلى إصابة نور بطلق نارى حيث قام هوجان بإنقاذهم من الموت على يد العصابة التي هاجمتهم أثناء عودتهم من زيارة مقابر زوجته.

ويُجسد محمد إمام خلال المسلسل شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

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