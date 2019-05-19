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ديني

علي جمعة يوضح علامات التصوف.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 09:49 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من يكثر من ذكر الله وجهه ينير عندما تراه يذكرك بالله وتستلذ العيون عندما تنظر إليه، ويكون كما وصفهم الله:" سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ".

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له عبر موقع "يوتيوب"، أن من يتبع طريق التصوف تظهر عليه علامات معينة، مشيرا إلى أن هناك علامات من التوفيق والرضا واستجابة الدعاء والطمأنينة والسكينة والسلام والهدوء والسعادة يراها الإنسان، حتى قال بعضهم "نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف".

وشدد على أن طريق التصوف مبني على ذكر، والذكر ينير القلب، ويجعلنا نذكر في الملأ الأعلى.

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