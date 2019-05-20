كأس الكونفدرالية .. جروس في ورطة وجنش والجماهير أسلحته أمام نهضة بركان

بهدف قاتل في الثواني الأخيرة سجله التوجولي الخطير لابا كودجا حقق نهضة بركان انتصارا في موقعة ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية على ملعبه في مدينة بركان على حساب الزمالك.



معطيات مباراة العودة التي ستقام في ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل تؤكد أن لقاء الفريقين لن يكون سهلا على الإطلاق، الزمالك ممثل الكرة المصرية يدخل المباراة وهو يمتلك ميزتين.



الأولى تكمن في عودة حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم جنش الذي غاب عن لقاء الذهاب وأن كان الحارس البديل عمر صلاح قدم مباراة كبيرة.



أما عن ثاني المزايا فستكون في الحضور الجماهيري الغفير الذي من المتوقع أن يملأ جنبات ملعب الجيش ببرج العرب وبالطبع سيكون دافعا معنويا قويا لأبناء القلعة البيضاء.



أما عن أبرز الأزمات التي تواجه المارد الأبيض فتكمن في غياب الثنائي حمدي النقاز الظهير الأيمن وعمر السعيد مهاجم الفريق بعد حصول كل منهما على الإنذار الثاني، وقد يلجأ المدرب جروس إلى إشراك كلا من حازم إمام ليكون بديل التونسي حمدي النقاز والمغربي حميد أحداد لتعويض غياب عمر السعيد.



نتائج الفريق المغربي خارج ملعبه جيدة بعض الشيء وهو الأمر الذي يتطلب الحرص من المدرب السويسري كريستيان جروس ،

في بداية الدور التمهيدي خسر أمام جراف السنغالي خارج ملعبه بهدفين دون رد ، وفي دوري المجموعات تعادل مع اوتو ديو الكونغولي بهدف لكل فريق وحقق مفاجأة مدوية علي الرجاء بانتصار ساحق بأربع أهداف مقابل هدفين في كازابلانكا وخسر أمام حسنية أغادير بهدف نظيف في مدينة أغادير وفاز في الدور نصف النهائي خارج ملعبه على جورماهيا بهدفين في كينيا وسقط أمام الصفاقسي بهدفين دون رد في الطيب المهيري.



هداف الفريق وأبرز نجومه على الإطلاق المهاجم التوجولي لابا كودجا والذي تصدر هدافي البطولة الكونفدرالية برصيد ٨ أهداف.