ياسر الكناني يعتذر عن تدريب بيلا في القسم الثاني

تقدم ياسر الكناني المدير الفني الحالي لفريق الألومنيوم، بإعتذار إلي مسئولي مجلس إدارة نادي بيلا برئاسة جمال الصيرفي، عن تولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب بعد الإتصالات التي تمت معه في الفترة الأخيرة .



وصرح الكنانى في تصريحات لصدى البلد أنه يحترم تعاقده مع مسئولي مجلس إدارة نادي الألومنيوم بعد تجديد الثقة فيه للموسم الثاني علي التوالي، وأكد على احترامه لمجلس ادارة بيلا المحترمين الذي لمس فيهم مدي حبهم وإخلاصهم للنادي وشكرهم على ثقتهم وقبلوهم اعتذاره، نظرا لارتباطه بكلمة شرف مع نادي الألومنيوم العريق والذي يعتبره بيته الثانى بعد نادي المنصورة.



وأضاف الكناني أتوجه بكلمة شكر إلى جمهور نادي بيلا المحترم وطالبهم بالتكاتف مع مجلس الادارة ، وأكد بأن المدير الفني القادم لنادي بيلا محظوظ بوجود هذا الجمهور العظيم ومجلس الإدارة الذي لا يبخل بأي شئ لإسعاد أهل بيلا .



واختتم كلامه بأن وجه كلمة لمنظومة نادي الألومنيوم الرياضي " شرف كبير تواجدى في هذا الصرح العملاق " .