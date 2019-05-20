محاضرة للاسارتي مع لاعبي الأهلي

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام على أرض ملعب التتش.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، والتي ستقام على ستاد برج العرب.



وتحدث لاسارتي مع اللاعبين عن أهمية مواجهة الإسماعيلي، وأعطاهم بعض التعليمات تمهيدا لتنفيذها في المران.

