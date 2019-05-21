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الديهي يكشف عن خطة عبود الزمر لاغتيال الرئيس السادات.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن خطة الإرهابي عبود الزمر لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات والقيام بثورة إسلامية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع على فضائية "TEN"، الإثنين، أن عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر والكاتب محمد عبدالسلام، قاموا بإنشاء تنظيم سري برئاسة عبود الزمر.

وأضاف "الديهي"، أن عبود الزمر وضع خطة لاغتيال الرئيس السادات في نوفمبر عام 1981، حيث أحضر مجموعة من الأفراد المدنيين وقاموا بتدريبهم عسكريا على عدد من الأسلحة، للقيام ببعض الاغتيالات وللقيام بثورة شعبية.

وأوضح "الديهي"، أن عبود الزمر خطط لاغتيال الرئيس السادات ونائبه وكبار رجال الدولة، والسيطرة على الأهداف الحيوية بالدولة مثل وزارتي الدفاع والداخلية.

وتابع "الديهي"،: "قوات الأمن داهمت منزل عبود الزمر ووجدت مستندات تدينه فقام بالهرب، ولذلك قال الرئيس السادات في خطابه الشهير لولد الهارب سامعني، أنا مش هرحمه".

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