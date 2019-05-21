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حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر القطارات مع اقتراب عيد الفطر.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:51 ص
قطارات السكك الحديد
قطارات السكك الحديد
هاني حسين
نفى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، رفع أسعار تذاكر القطارات مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأضاف "رسلان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلا: "هذه شائعة تردد كثيرا مع اقتراب فترات الأعياد، ومجلس الوزراء أكد أن أسعار التذاكر لا زيادة فيها".

وتابع: "حجز القطارات يبدأ قبل السفر في فترات الأعياد بـ 15 يوما، وكل المواطنين حجزوا التذاكر بكل سهولة وبالأسعار الطبيعية".

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