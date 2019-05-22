ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على عمل يذهب ثواب الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:59 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هي أيام البر، والصلة والرحمة، منوهًا بأن هناك فعلاً يأكل كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام.

وأوضح جمعة في بيان له حول « فضائل العشر وليلة القدر»، أن قطيعة الرحم تأكل كل الأعمال الصالحة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعمال العباد تُرفع إلى الله عز وجل ليلة الجمعة عشية كل خميس، فلا يُرفع فيها عمل قاطع للرحم».

واستشهد بما ورد في الحديث القدسي، أن الله تعالى يقول: «أَنَا الرَّحْمَنُ، وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَّهَا أَبَتُّهُ»، مشيرًا إلى أنه تُرفع أعمال العباد فتُقبل إلا أعمال المتخاصمين والمتشاحنين، فيقول الله تعالى لملائكته: «اتركوا هذين حتى يصطلحا».

ترشيحاتنا

بعد انتصار السيسي للطبقة الكادحة بالمجتمع.. برلماني يقدم مشروع قانون لرفع الحد الأقصى للأجور.. لجنة قوى البرلمان: في حال وصوله ستتم مناقشته جيدًا للخروج بأفضل النتائج

ندى بسيوني بالعباية السوداء في أحدث جلسة تصوير

استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور

تعرف على عمل يذهب ثواب الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان

بعد وفاة أول قارئة نشرة في بي بي سي.. محطات في حياة نان وينتون أيقونة الإذاعة البريطانية

بسبب كاميرا.. الولايات المتحدة تحظر هواوي HUAWEI .. فيديو وصور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان