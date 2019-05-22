تعرف على عمل يذهب ثواب الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هي أيام البر، والصلة والرحمة، منوهًا بأن هناك فعلاً يأكل كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام.





وأوضح جمعة في بيان له حول « فضائل العشر وليلة القدر»، أن قطيعة الرحم تأكل كل الأعمال الصالحة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعمال العباد تُرفع إلى الله عز وجل ليلة الجمعة عشية كل خميس، فلا يُرفع فيها عمل قاطع للرحم».



