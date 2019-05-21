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بشرى لمستخدمي هواوي.. أمريكا تتراجع وتمنحها مهلة 3 أشهر.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:34 م
شركة هواوى
شركة هواوى
شيماء مجدي
عرضت فضائية "العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول آخر تطورات الأزمة بين شركة هواوى والولايات المتحدة والمباحثات بينهما.

حيثُ أعلنت واشنطن تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان: إن التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله شركة هواوي على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء.

وأضاف البيان أن السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يومًا لإعطاء هواوي وشركائها الوقت "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حاليًا ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقيات القانونية الملزمة الموقّعة قبل 16 مايو 2019 ضمنا".

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