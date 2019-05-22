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أخبار العالم

الإمارات تعلن موقفها من مؤتمر صفقة القرن الاقتصادي في البحرين

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:14 ص
الإمارات تعلن موقفها
الإمارات تعلن موقفها من مؤتمر صفقة القرن الاقتصادي في البحري
قسم الخارجي
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت أن الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلًا مزدهرًا للمنطقة، وتشكل هدفًا ساميًا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر.

وقالت الوزارة إن الإمارات وإذ ترحب بورشة "السلام من أجل الازدهار"، لتؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن عقد ورشة "اقتصادية دولية" في البحرين في أواخر يونيو.

وتأتي الورشة للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية كجزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.

وأفاد البيت الأبيض، بأن مؤتمر البحرين ستشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال.

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