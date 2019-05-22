الأهلي vs الإسماعيلي ..1 - 0 ووليد أزارو يسجل بعد صمت تهديفى.. فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مضيفه الإسماعيلي بالهدف الأول ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.نجح البديل صالح جمعة في صناعة الهدف في الدقيقة 74 بعد تمريرة مرت من الدفاع الأصفر بالكامل لتصل إلى أزارو الذي لم يتسلم الكرة بشكل جيد لترتطم بالأرض وترتفع ليحولها برأسية مرت من فوق الحارس إلى الشباك.ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من 31 مباراة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة جمعها من 31 لقاء.