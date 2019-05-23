فكيت الغرز ومش قادر أصوم.. شريف مدكور يطمئن جمهوره برسالة مؤثرة ..فيديو

طمأن الإعلامي شريف مدكور، جمهوره على تطورات حالته الصحية في فيديو جديد نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلًا: «الحمد لله بقيت أحسن وفكيت الغرز».





وأضاف "مدكور": «أنا مش بصوم رمضان أنا فاطر بسبب ظروفي الصحية علشان بأخذ الأدوية ولازم آكل، وقاعد في البيت مش بخرج»، مشيرا: «قلت أمسي عليكم وأنا منبهر الحقيقة من اللي الناس بتعمله في شهر رمضان وزعلان برضو الحقيقة».





وأوضح الإعلامي: «يا جماعة شهر رمضان للصوم والعبادات وأنا متضايق علشان مش قادر أصوم، مش علشان المنظرة والخروجات وكل الشركات تتبارى في تنظيم حفلات سحور وناس رايحة سهرانة لابسين عبايات لطيفة، وياريت الستات تلبس عبايات طول السنة، وناس قاعدين أمام التليفزيون وبتتفرج على المسلسلات أو بتحضروا نفسكم علشان رايحين خروجة».



