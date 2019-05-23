ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات نظم الراوتر للمصرية للاتصالات

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة لم تغير فترة سماح سداد فواتير التليفون الأرضى بينما أجرت تعديلا فى فواتير الإنترنت فقط.



وأوضح المصدر فى تصريح خاص، أنه على العملاء عدم الخلط بين فواتير التليفون من جهة وفواتير الإنترنت الأرضى من جهة أخرى.



وأشار الى أن هناك بعد التعديلات فى نظم الرواتر، حيث تم إلغاء تسليم الراوتر للعملاء الجدد مجانًا.. على أن يتم تسليم راوتر VDSL –MID END CPE للعملاء الجدد مقابل 200 جنيه، بتخفيض 50% عن سعره الأصلي بشرط استمرار اشتراك العميل في الخدمة لمدة عام على الأقل، والسعر غير شامل الضريبة.



وأوضح المصدر إذا ألغى العميل الاشتراك قبل مرور عام على تسلمه الراوتر يسدد 200 جنيه إضافية قيمة التخفيض بنسبة 50% من سعر الراوتر، لافتا الى أن راوتر VDSL –MID END CPE يتيح للعملاء الاستفادة القصوى من سرعات الإنترنت فوق 25 ميجا.



