هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

كشف التوجولي لابا كودجو،مهاجم فريق نهضة البركان، حقيقة توقيعه واتفاقه مع النادي الأهلي والانضمام إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.



وقال لابا كودجو في تصريحات تلفزيونية إنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق المغربي بالوقت الحالي.



وأضاف:" أنا لا أفكر في هذا الأمر خلال الوقت الحالي،وكل اهتمامي منصب على نهائي الكونفدرالية، وبعد ذلك من الممكن أن أناقش إن كان هناك عروض أم لا".



وكان هناك عدد من التقارير الصحفية التي تؤكد في الفترة الماضية أن الأهلي نجح في التوصل إلى اتفاق مع المهاجم التوجولي من أجل الانضمام لصفوف الفريق، غير أنه لم يصدر أي شيء رسمي في هذا الإطار.



ويعد لابا كودجو هداف بطولة الكونفدرالية الأفريقية بـ8 أهداف، ومن المقرر أن يواجه الزمالك في إياب نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.