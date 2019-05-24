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فن

فى الحلقة 18 من بركة.. محمد لطفي يرفض دفع مليار دولار لعمرو سعد.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد العديد من الأحداث، ورفضت مريهان حسين ترك منزل بركة وفضلت البقاء ..كما قامت العصابة بمراقبة بركة الذى ذهب إلى والدة صديقه لرعاتيها وإعطائها بعض الطعام.

وطلب بركة من اللواء جلال الحضور فورا وعرف جلال بعد ذلك أن "بركة" يريد الخروج بكلبه وشراء طعام له، ثم طلب مهندس الكمبيوتر الذى تعتمد عليه العصابة من كساب اختراق كمبيوتر بركة للحصول على البيانات الموجودة على البرنامج أملا فى الحصول على كارت الميمورى الذى يحمل الكثير من أسرار العصابة.

كما شهدت الحلقة اقتراح عزمي الشخصية الذي يجسدها الفنان كمال أبورية على محمد لطفي بدفع مليار دولار لبركة لأخذ كارت الميمورى لكن لطفي رفض.

المسلسل من بطولة النجم عمرو سعد هالة صدقي وهنادي مهنا ومحمد لطفي ورياض الخولى وكمال أبو رية \ وأحمد حلاوة ومن إنتاج سيرجي وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.

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