البداية بنهائي الكونفدرالية.. كل ما تريد معرفته عن تايم سبورت الناقلة لـ أمم أفريقيا

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مايو ، البث الرسمي لـ قناة تايم سبورت ، وذلك لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية بجانب بثها لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدراليه الافريقية.



ويقدم موقع صدى البلد كل مايخص بث من معلومات وذلك على النحو التالي :



تنطلق اليوم السبت في العاشرة مساءً، على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.



- القناة تقام في إطار بروتوكول التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين.



- تبث ​مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الأحد القادم على البث الأرضي​.



- تبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل علي البث الأرضي الرقمي.



- استعدت الهيئة الوطنية للإعلام تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي وتوفير كافة الإمكانات الهندسية من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.



- استعانت القناة بنخبة من نجوم مقدمى البرامج الرياضية في مصر، حيث تقدم برامج رياضية، و استديو تحليلي، وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الأفريقية المشاركة.



- تنطلق القناة ببرامج لشوبير وسيف زاهر، حيث يعلنان انطلاقتها رسميًا.



- يضم الاستوديو التحليلي للقناة كل من خالد لطيف، وعبد الظاهر السقا، ووليد صلاح الدين، وحسن المستكاوي، وعماد متعب وطه إسماعيل.



- يضم فريق التعليق على مباريات أمم أفريقيا كل من: عصام عبده، وأيمن الكاشف، ومحمود أبو الركب، ومحمد عفيفي، وحاتم بطيشة، ومحمد الغاياتي، ومؤمن حسن، وأحمد شوبير.



- شيما صابر وفرح علي تقدمان برنامج (7X7) سوشيال ميديا على شاشة القناة.



- يشارك كريم سعيد وأحمد عز كمحللين للإحصائيات بالقناة.



- مراسلو القناة هم: وليد السنوسي، ومحمد طه، وخالد الكردي، وأحمد عبد الملك، وأسامة إمام.



- البرنامج الصباحي للقناة يقدمه كل من فتح الله زيدان وأحمد عز وتامر صقر وكريم خطاب



- الحكم الدولي جمال الغندور، محللًا لأداء الحكام بكأس الأمم الأفريقية على شاشة القناة.



- بث القناة سيتم تعزيزه بأجهزة استقبال مزودة بخاصية البث الرقمي لتحسين جودة الشاشة أثناء بث بطولة أمم أفريقيا



- الشركة المصرية للقنوات الفضائية ستطرح أجهزة البث، في مقارها المعتمدة للمواطنين قبل انطلاق البطولة.