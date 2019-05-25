أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 25 - 5-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، اليوم السبت، 25- 5-2019، كالتالي:



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

البصل:5 جنيهات

الخيار: 5 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 5.5 جنيه

الكوسة: 4 جنيهات

الفاصوليا: 13 جنيها



أما الفاكهة:

التفاح الأمريكي : 22

الكانتلوب 5

الجوافة 6

الموز: 7

