أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 25 - 5-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، اليوم السبت، 25- 5-2019، كالتالي:
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 5 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 5.5 جنيه
الكوسة: 4 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيها
أما الفاكهة:
التفاح الأمريكي : 22
الكانتلوب 5
الجوافة 6
الموز: 7
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 5 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 5.5 جنيه
الكوسة: 4 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيها
أما الفاكهة:
التفاح الأمريكي : 22
الكانتلوب 5
الجوافة 6
الموز: 7