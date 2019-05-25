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برلمان

مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة

السبت 25/مايو/2019 - 09:02 م
المهندس حسام الخولي،
المهندس حسام الخولي، آمين عام حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..تصوير :أحمد بيسو
أكد المهندس حسام الخولي، آمين عام حزب مستقبل وطن، أن ما حدث من خلاف مع رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، مجرد خلاف طبيعي يحدث في أي مكان في العالم.

وقال الخولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا الخلاف سيكون نقطة لتعاون أكبر بين رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، ومستقبل وطن بما يخدم مصلحة الدولة وليس مصالح شخصية.

وأضاف الأمين العام لمستقبل وطن، أن مجيئ الدكتور علي عبد العال وحضوره حفل الإفطار اليوم، يؤكد أن ما حدث من خلاف سابق لم يكن سوى سوء تفاهم، وليس لأحد أغراض من وراءه.

وأشاد حسام الخولي بحالة الألفة التي ظهرت بين الحزب والدكتور علي عبد العال اليوم، خلال حفل الإفطار.

ونظم أعضاء الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، حفل إفطار بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان..

وشارك في حفل الإفطار مجموعة بارزة من قيادات الحزب أعضاء مجلس النواب، على رأسهم المستشتر عمر مروان، وزير الدولة لشئون البرلمان، والدكتور محمد منظور ، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية. والنائب محمود بدر.

كما شاركت مجموعة بارزة من قيادات الحزب أعضاء مجلس النواب، على رأسهم الدكتور محمد منظور ، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.د والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية. والنائب محمود بدر والنائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب.
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة
مستقبل وطن: تسوية سوء التفاهم مع عبد العال نقطة للتعاون لصالح الدولة

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