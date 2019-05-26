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الأسعار اليوم.. استقرار الدولار عند 16.83 جنيه للشراء.. وثبات الذهب عند 602 جنيه للجرام بعد تراجع أمس.. تباين أسعار الخضراوات والفاكهة.. والليمون يصل إلى 35 جنيها

الأحد 26/مايو/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 26-5-2019
  • بعد تراجع الأمس.. استقرار أسعار الذهب
  • الطماطم والبطاطس من 3 لـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفواكه اليوم


استقرت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الأحد 26 مايو 2019، ليسجل 16.83 جنيه للشراء مقابل 16.93 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.

وعلى مستوى سعر صرف باقى العملات، فسجل سعر اليورو الأوروبى 18.74 للشراء، و18.85 جنيه للبيع ، كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.28 جنيه للشراء، و21.41 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.78 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع، وسجل 100 ين يابانى 15.29 للشراء و15.38 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.43 للشراء و2.44 للبيع.

علي جانب آخر، استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2019 بعد تراجعها فى ختام تعاملات الأمس السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية .

وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.

كما ينشر موقع صدى البلد الإخبارى متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم، الأحد 26 مايو 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 3 جنيه، والباذنجان البلدي يتراوح بين جنيهين لـ 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4 ولـ 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 ولـ 7 جنيهات، بتراجع جنيه، وسجلت الملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه، والبسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وسجل كيلو التفاح الأمريكي من 17 إلى 21 جنيها، والتفاح الجولدن من 12 إلى 18 جنيها، والتفاح الثلاجة من 17 إلى 21 جنيها، والليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، والموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

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