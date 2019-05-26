سوشيال النجوم: إليسا تطمئن جمهورها من ألمانيا.. ودوللي شاهين تستفز جمهورها في رمضان.. وبسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من أخبار النجوم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، منها تعليق أصالة على دور دينا الشربيني في مسلسل زي الشمس، ومنها دوللي شاهين التي استفزت الجمهور في رمضان بإطلالة جريئة، وإليسا تطمئن جمهورها بعد سفرها للعلاج في ألمانيا، وغيرها.شاهد.. تعليق أصالة على دور دينا الشربيني في زي الشمسوجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلي الفنانة دينا الشربيني بعد عرض مسلسل زى الشمس.ونشرت أصالة صورة لدينا الشربيني عبر حسابها الشخصى عبر الانستجرام معلقة: "مو معقول كيف بتمثل فوق الرائع .. #زى_الشمس".منافس محلي.. نبيل الحلفاوى: دعمي لـ الزمالك ممثل الكرة المصريةأعلن الفنان نبيل الحلفاوى، عن تشجيعه لنادى الزمالك اليوم فى المباراة الصعبة أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.وكتب "الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "دعمي للمنافس المحلي بصفته ممثلا للكرة المصرية في الكونفدرالية.. يختلف معي الكثيرون وهذا أمر عادي ومتوقعبعد الخلافات.. نادين الراسي لـ سيرين عبد النور: نجاحك من نجاحيوجهت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة لمواطنتها الفنانة سيرين عبد النور بعد النجاح الذي حققته بدور "نور" في مسلسل الهيبة الحصاد مع السوري تيم حسن.وكتبت نادين عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "تقبريني إنتي يا أوَّل دعم للممثلة اللبنانيّة بالعالم العربي و جميلك يا زميلتي عراسي ومحبّتي إلك من قلب إنسانة صلّيتيلها وقت وجعها .... نجاحك من نجاحي فمبروك علينا".بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تستفز الجمهور في رمضاننشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة لها بدت خلالها بإطلالة خضراء جريئة ولافتة.وعلقت دوللي شاهين على الصورة قائلة: "عودة إلى العدسات الخضراء"،شاهد.. الفنان السعودى خالد سامي في العناية المركزةتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل السعودي خالد سامي، وهو يرقد في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في مدينة حدوة بالسعودية.الصورة تفاعل معها عدد كبير من الرواد، متمنيين له الشفاء العاجل.بعد سفرها للعلاج في ألمانيا.. إليسا تطمئن جمهورهاطمأنت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها على حالتها الصحية، بعد نشرها لصورة لها خلال تواجدها في ألمانيا، حيث تخضع للعلاج بعد تعرضها لمضاعفات بسبب علاجها من سرطان الثدي.ونشرت إليسا صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تجمعها بإحدى صديقاتها وعلقتشاهد.. عمرو دياب مع نجل غنوة في كواليس زي الشمستداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم عمرو دياب مع ياسين ابن الراحلة غنوة، شقيقة المطربة أنغام، من كواليس مسلسل زي الشمس للنجمة دينا الشربيني.وظهر الهضبة وهو يحتضن ياسين،بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبةنشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى انستجرام معلقة: إنها من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.