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رياضة

قبل انطلاق نهائي الكونفدرالية .. عبدالله السعيد يوجه رسالة دعم لفريق الزمالك

الأحد 26/مايو/2019 - 06:38 م
عبدالله السعيد نجم
عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز
ياسمين تيسير
وجه عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز رسالة دعم للاعبي نادي الزمالك قبل ساعات من خوض لقاء نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامته مساء اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكتب "السعيد" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": " كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية "

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي اليوم في العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.

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