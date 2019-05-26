جامعة بني سويف: إنشاء برنامج الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بكلية العلوم

أعلن الدكتور منصور حسن علي إنشاء برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بكلية العلوم، مع تطبيق لائحة كلية العلوم جامعة الزقازيق للبرنامج.



وأوضح أن البرنامج لمرحلة البكالوريوس كأحد البرامج الجديدة المميزة بنظام الساعات المعتمدة ، ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل إلى هذا التخصص، خاصة في مراكز الأبحاث المختلفة والمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة، كما يتيح البرنامج فتح معامل تحاليل طبية والتسجيل في سجل الكيميائيين الطبيين والبكتيريولوجين، لاسيما وأن الكلية تمتلك نخبة من كبار الأساتذة المتميزين في التخصص، علاوة على توافر قاعات ومعامل مميزة ذات إمكانيات عالية تتناسب مع متطلبات البرنامج التعليمية والبحثية.