أزارو يكتفي بجلسة في جيم الأهلي

أكتفي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب، وأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



ويخضع أزارو لبرنامج تأهيلي للتخلص بشكل نهائي من آلام الكتف التي اشتكى منها عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.



وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على الحديث مع أزارو، والاطمئنان على حالته، والتعرف على مدى استجابته في البرنامج الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.









