هاني حتحوت مهنئا الزمالك: تحملوا كثيرا من أجل إسعاد الجماهير

هنأ الإعلامي هاني حتحوت، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.





وقال "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني تحملوا كثيرًا؛ من أجل تحقيق إسعاد جماهير القلعة البيضاء والحصول على الكونفدرالية الإفريقية.



