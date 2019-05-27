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رياضة

هاني حتحوت مهنئا الزمالك: تحملوا كثيرا من أجل إسعاد الجماهير

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:36 ص
الإعلامي هاني حتحوت،
الإعلامي هاني حتحوت،
حسام الحارتي
هنأ الإعلامي هاني حتحوت، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

وقال "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني تحملوا كثيرًا؛ من أجل تحقيق إسعاد جماهير القلعة البيضاء والحصول على الكونفدرالية الإفريقية.

ووجه الشكر إلى "كريستيان جروس"، المدير الفني للفريق الأبيض، وأيمن عبد العزيز، وأمير عزمي مجاهد، وأمير مرتضي منصور، المشرف علي قطاع الكرة؛ لتحقيق الفوز، والحصول علي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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