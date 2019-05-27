فرنسا تعلق على حكم عراقي بإعدام 3 من مواطنيها

أعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ للحكم الصادر ضد 3 فرنسيين بالإعدام في العراق.



فيما قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام، مؤكدة على احترامها لسيادة السلطات العراقية.



وكانت محكمة عراقية قضت بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش الإرهابي .



