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تعليم

تسريب صور امتحان فلسفة أولى ثانوي عبر فيس بوك

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:29 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياسمين بدوي
تشهد الآن جروبات طلاب أولى ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداول صور امتحان الفلسفة الذي يؤديه طلاب أولى ثانوي، الآن داخل اللجان، ويحاول بعض الطلاب تبادل الإجابات في التعليقات الموجودة تحت صور الامتحان المنشورة.

ومن جانبها أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تتابع سير امتحان الفلسفة ، لحظة بلحظة داخل جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هناك فريقا لضبط محاولات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي الامتحان إلى اللجان لأداء امتحان مادة الفلسفة ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر.

ويمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا.

جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالبا وطالبة في جميع محافظات الجمهورية ، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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