انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور

أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الانتهاء من فاعليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت في قرى شماس بمدينة براني وأبو لهو بمطروح.



وذكر أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف علي 396 مريضا منهم الباطنة ٦٨ مريضًا، والجراحة ٥٣ مريضًا، والأطفال ١٤٥ مريضًا، والنساء ١١ مريضًا، والجلدية ٢٨ مريضًا، والأسنان ٣٠ مريضًا، العظام ٨ مرضى، والأنف والأذن ٢٧ مريضًا، وتحاليل طبية ٤٥ مريضًا، وبالنسبة للكشف المبكر عن السكر والضغط ٣١ مريضًا.