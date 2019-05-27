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محافظات

انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:03 م
انتهاء القافلة الطبية
انتهاء القافلة الطبية بقري براني ومرسي مطروح
أيمن محمود
أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الانتهاء من فاعليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت في قرى شماس بمدينة براني وأبو لهو بمطروح.

وذكر أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف علي 396 مريضا منهم الباطنة ٦٨ مريضًا، والجراحة ٥٣ مريضًا، والأطفال ١٤٥ مريضًا، والنساء ١١ مريضًا، والجلدية ٢٨ مريضًا، والأسنان ٣٠ مريضًا، العظام ٨ مرضى، والأنف والأذن ٢٧ مريضًا، وتحاليل طبية ٤٥ مريضًا، وبالنسبة للكشف المبكر عن السكر والضغط ٣١ مريضًا.
انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور
انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور
انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور
انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور
انتهاء القافلة الطبية بـ براني ومرسى مطروح والكشف على 396 مريضا.. صور

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