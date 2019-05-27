حفل ختام الأنشطة بالمدرسة اليابانية المصرية بجمصة

شهدت اليوم الاثنين المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة احتفالية ختام أنشطة المدرسة اليابانية المصرية بمدينة جمصة للعام الدراسى ٢٠١٨/٢٠١٩، بحضور الدكتور محمد فوزي مدير المدرسة، واسامه محمد صبرا مدير العلاقات العامة، وممثلين عن مشروع المدارس اليابانية (جايكا)، وتلاميذ، وأولياء أمور المدرسة.



وتضمن الحفل عددًا من العروض الفنية المسرحية لأطفال المدرسة .



وقالت سحر لطفي، فى كلمتها، إن نظام التعليم اليابانى يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة للطفل، وتزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات من خلال تقديم نظام تعليمى شامل يقوم على التطور والتعلم القائم على اللعب،



كما وجهت الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وأولياء الأمور والطلاب وشركاء المشروع على الجهد المبذول في إنجاح تجربة المدارس اليابانية ومواجهة التحديات التى تمر بها أى تجربة جديدة.



وأعربت عن سعادتها لما شاهدته من عروض متميزة للتلاميذ بما يظهر قدراتهم وإبداعاتهم .



من جانبه، أعرب مدير المدرسة عن خالص شكره وتقديره للمهندسه سحر لطفي لدعمها ورعايتها العملية التعليمية بجمصه، ولحضورها، ومشاركتها حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة كما قدم الشكر لأولياء الأمورعلى متابعتهم الجيدة لأبنائهم وتم تكريمها لجهودها المتميزه