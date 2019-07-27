النيابة تصرح بدفن جثة قتيل فيلا محمد النني بالمحلة

أمر المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، بتشريح جثة البائع المتجول التي تم العثور عليها متحللة ومتعفنة داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة لـ محمد النني لاعب المنتخب المصري وآرسنال الإنجليزي، وتسليمها إلى ذويه لدفنها.





وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، السبت، عن أن الجثة لشخص بائع متجول «سريح» حاول سرقة كابلات نحاسية من داخل الفيلا فمات صعقا في وقت متأخر وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى مشرحة مستشفى المحلة العام.





وأفادت المصادر بأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث كون كاميرات المراقبة المحيط بموقع فيلا محمد النني كشفت عن وجود علامات صعق كهربائي في أجزاء متفرقة من الجثة والتي تعرضت للتحلل والتعفن عقب وفاته خلال 5 أيام الأخيرة حسب ما رصد في المعاينة الأولية للنيابة العامة .





وقرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار ياسين زغلول اليوم تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا محمد النني.





وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مكان الحادث بالتنسيق الكامل مع رجال الشرطة وبرفقتهم الكابتن ناصر النني والد اللاعب محمد الننى للوقوف على تطورات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.





كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب محمد النني يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.





وتابعت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة تطورات الحادث وبالانتقال الى مكان الحادث ومعاينة موقع العثور على الجثة والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.





وأوصى مدير الأمن اللواء طارق حسونه بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي للتأكد من هوية الجثة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين بمبني أبواب الفيلا المذكورة.



