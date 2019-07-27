28 يوليو.. أولى جلسات محاكمة نائب محافظ الإسكندرية في غسيل الأموال

حدد المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 28 يوليو لبدء أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وشريكها الموظف بشركة الطيران فى ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه أمام الدائرة 31 شمال والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة.





كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار د. أسامة أنور جامع تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية وهي قضية الرشوة.





كان المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال المتهمين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.



