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فن

وصول محمد صبحي وإلهام شاهين وفيفي عبده إلى عزاء فاروق الفيشاوي .. صور

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:45 م
الهام شاهين
الهام شاهين
قسم الميداني
بدأ توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وفي مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين، محمد صبحي، فيفي عبده، حسن الرداد، أشرف زكي، وائل الابراشي وغيرهم.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.
وصول محمد صبحي وإلهام شاهين وفيفي عبده إلى عزاء فاروق الفيشاوي .. صور
وصول محمد صبحي وإلهام شاهين وفيفي عبده إلى عزاء فاروق الفيشاوي .. صور
وصول محمد صبحي وإلهام شاهين وفيفي عبده إلى عزاء فاروق الفيشاوي .. صور
وصول محمد صبحي وإلهام شاهين وفيفي عبده إلى عزاء فاروق الفيشاوي .. صور
وصول محمد صبحي وإلهام شاهين وفيفي عبده إلى عزاء فاروق الفيشاوي .. صور

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