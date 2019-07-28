برلماني: المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يستحق وسام الجمهورية

قال رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، أن فريق المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد يستحق وسام الجمهورية لما قدموا من أداء ومستوى عالي من الاحتراف والقدرة على الاستحواذ و انتزاع الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم بعد فوزه على البرتغال.



وأضاف "البلتاجي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد صعد للعالمية بدعم ضعيف من الدولة، معقبًا:" الشباب بياخدو قروش وكانوا أقرب للميدالية الذهبية".



وطالب عضو مجلس النواب وزير الشباب والرياضة بإنشاء عشرات الصالات المغطاة في كل محافظة والبحث عن اللاعبين صاحبي المهارات في كرة اليد وتدريبهم ودعمهم بالشكل اللازم.



وأكد النائب أن المنتخب الوطني لكرة اليد أظهر عوارات كرة القدم في مصر، إضافة إلى أنه أكد جدارة شباب المنتخب الوطني لكرة اليد وقدرتهم على الصعود للعالمية.



جدير بالذكر انتزع المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.