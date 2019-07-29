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فن

مصطفى قمر يطرح أول أغاني ألبومه نهاية الأسبوع

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:39 ص
صدى البلد
سمر سعد
يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان "س من الناس" وهى من ضمن أغانى ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل.

ويتضمن الألبوم ايضا اكثر من اغنية ومنها أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.

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