طريقة عمل البقسماط في المنزل



يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح

تضاف الزبدة السايحة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تقطع كرات صغيرة وتشكل أصابع

تترك في صاج لترتاح

يدهن الوجه بخليط الفانيليا والبيض وترش بخليط السمسم والسكر وحبة البركة

توضع في الفرن حتى تمام النضج.



بقسماط سن



مقادير بقسماط سن



2 ونصف كوب دقيق

نصف كوب ردة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة كاكاو خام

ماء للعجن



طريقة تحضير بقسماط سن



يخلط الدقيق والردة والكاكاو والخميرة والملح والسكر والزيت

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة ثم تترك لتتخمر

تقطع شرائح وتبرم فى شكل حبل وتقطع وترص فى صينية

توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم



بقسماط بالسمسم



مقادير بقسماط بالسمسم

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سمن

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة سكر

رشة ملح

سمسم محمص

ماء دافئ

بيضة

لبن

فانيليا

سمسم محمص



طريقة تحضير بقسماط بالسمسم



اخلطي الدقيق والسكر والملح والخميرة ومعلقة كبيرة من السمسم المحمص

ضيفي السمن دافئة واللبن حتى تصير العجينة متماسكة وتترك لتخمر حوالي ساعة

قطعي العجين لكرات وافرديها لاصابع طولية رفيعة ونساويها بالسكين لتكون نفس الطول

اخلطي القليل من اللبن مع بيضة وفانيليا وادهني بها الوجه ورشيه بالسمسم واتركيه ليخمر مرة أخرى في مكان دافئ

ادخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى احمرار الوجه وقدميه

البقسماط من المقرمشات الشهية التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كوجبة فى الإفطار بجانب كوب الشاي أو كـ سناكس خلال اليوم.وتعددت طرق تحضير البقسماط التى يمكنك تطبيقها فى المنزل بكل سهولة ومنها.مقادير بقسماط بالزبدة3 كوب دقيقنصف كوب زبدة1 ملعقة صغيرة خميرة فوريةرشة ملحرشة سكرماء للعجنالوجهبيضةفانيلياسمسمحبة البركةسكر