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كيوب سات .. تعرف على تفاصيل القمر الصناعي المصري.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور علاء النهري ، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن قمر الصناعي " كيوب سات" المصري من نوع التعليمي، نظرًا لأن وزنه يقرب من 1 كيلو جرام .

وأشار" النهري " خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، الاثنين، إلى أنه يستخدم في الأغراض التعليمية و توصيل تكنولوجيا الفضاء في مصر.

ولفت إلى ان هذا القمر الصناعي " كيوب سات " جاء نتاج توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ أنه يجب أن تخطوا مصر خطوات واسعة في برنامج الفضاء خاصة في ظل تأخر مصر فترة كبيرة في هذا المجال .

وأردف أن المركز الإقليمي مهتم بهذا القمر نظرا لبساطة تكلفته ، حيث أنه لا يزيد عن 40 ألف دولار ، لافتا إلى ان إطلاق قمر بهذه التكلفة كل فترة يستطيع المركز بتطوير وتحديث في هذا المجال خاصة في ظل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية .

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