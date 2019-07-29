طليقة ماجد المصري: لست نادمة على ابتعادي عن الفن

نشرت الفنانة منى إش إش صور تجمعها بأبنائها من طليقها النجم ماجد المصري.



وعلقت عليها وكتبت من خلال حسابها على إنستجرام: "ماشاء الله تبارك الرحمن ربي أكرمني وأديت رسالتى لأولادى أحمد و ماهيتاب. مش ندمانة إنى بعدت عن الفن عشان اربيهم أحسن تربية ولا ندمانة إنى وقفت حياتي عليهم عشان أعدى بيهم لبر الأمان. بالعكس دا واجبى كأم. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. آمين".



وكانت الفنانة منى إش إش أثارت، حالة من الجدل من خلال حسابها على موقع إنستجرام بعدما نشرت خلال الفترة الماضية عدة صور تجمعها بزوجها السابق ماجد المصري، وعلقت عليها، قائلة: "ذكريات لا تموت .. أقوى ثنائي فني".



واتهم البعض "منى إش إش " بمحاولة استفزاز رانيا ابو النصر الزوجة الحالية لـ ماجد المصري، بينما أكد البعض الآخر أنها تحاول العودة لطليقها بهذه الطريقة.



كان ماجد المصري أصدر بيانا تحدث عن شائعات توتر علاقته بزوجته الحالية، وحذر أي موقع ينشر تصريحات كاذبة ينسبها إليه، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من يختلق الأكاذيب ويردد الشائعات التي تستهدف حياته الخاصة، ولا يوجد لها أي أساس من الصحة.

