صافرات الإنذار تدوي فى أنحاء إسرائيل.. تعرف على السبب

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، نبأ بسماع دوي صفارات الإنذار فى جميع أنحاء إسرائيل.



وقال القناة العبرية السابعة، ان قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تجرى اختبارات على صافرات الإنذار في الخضيرة شمال إسرائيل.



وذكرت القناة ، أنه بين الساعة 10:05 والساعة 10:25 صباحًا، سيتم سماع صافرات الإنذارات في الخضيرة والمجتمعات المحيطة بها.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اختبارات تجريها قيادة للجبهة الداخلية.



وفي سياق منفصل ، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 15 شابا فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقال موقع "والاه" العبري، إن قوات الجيش اعتقلت من وصفهم بالمطلوبين للمخابرات الإسرائيلية، مشيرا الى تحويلهم للتحقيق.



وأضاف الموقع، أن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت الليلة بتأمين اقتحام 1200 مستوطن إسرائيلي، لقبر يوسف بمدينة نابلس.



وبحسب الموقع العبري، وقعت الليلة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين بالقرب من قبر يوسف بنابلس.



ونقل الموقع، عن تقارير فلسطينية قولها، إن حوالى 20 شابا فلسطينيا، اصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال هذه المواجهات.