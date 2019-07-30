بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية بحضور السيسي

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة ننقل لكم بثا مباشرا لفعاليات مؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي.



وتنطلقت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع للشباب في الخامسة مساءً، وتستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، تعقبها الجلسة الثانية من "نموذج المحاكاة" نفسه في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنتهي في العاشرة مساءً.



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.



وفي السادسة مساء ثاني أيام المؤتمر، تبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وتستمر لمدة ساعتين، وصولا إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التي تبدأ في التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.



يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، حيث يشارك في المؤتمر ممثلو كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.