طارق تهامي: مؤتمر الشباب يؤكد إصرار الدولة على تبني أفكارهم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، طارق تهامى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب.



وأضاف "تهامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لديه افراط بالاهتمام بالشباب رغم هناك محاولات لإحداث وقيعة بين الشباب والدولة.



وأشار إلي أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة يؤكد إصرار الدولة علي فتح قنوات مع الشباب وتبني أفكارهم.



وأوضح سكرتير مساعد حزب الوفد، أن افتتاح المؤتمر الوطني في العاصمة الإدارية الجديدة دليل على مدى اهتمام الرئيس السيسي بالشباب وأفكارهم.

