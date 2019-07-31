بلع الطعام أحدها.. دار الإفتاء تكشف عن 5 أمور تبطل الصلاة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك عدة أمور إذا فعلها المصلي بطلت صلاته.



وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، في لقائه على فضائية "الناس"، أن أول هذه الأمور، هو الأكل والشرب عمدا منوها أن بعض الناس تجد في فمها طعاما فتبلعه وهذا يخل بصحة الصلاة، فالفقهاء قالوا إن الإنسان لو اكتشف طعاما في فمه قدر الحمصة وبلعه فلا حرج أما لو كان أكثر من ذلك وبلعه بطلت صلاته.



وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أن من مبطلات الصلاة هو الكلام بألفاظ من غير ألفاظ الصلاة، منوها أن الفقهاء نصوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال "الحمدلله" لا تبطل صلاته لان الفقهاء عدوا ذلك من قبيل الذكر.



وأشار الدكتور محمد عبد السميع إلى من الأشياء التى تبطل الصلاة هو الحركة أثناء الصلاة، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على ثلاثة حركات بطلت صلاته والحركة تعرف بحركة البدن كله فمثلا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته، منوها أن تحريك الإصبع أو ربط الزرار في القميص لا تبطل الصلاة.



ولفت الدكتور محمد عبد السميع، إلى أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة او الوضوء أو ستر العورة.