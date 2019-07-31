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مرأة

بعد ظهورها بجوار الرئيس.. أسباب وراء مرض منار فتاة الشيخوخة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
منار سعيد فتاة تعاني من علامات الشيخوخة بسبب إصابتها بمرض وراثي نادر يعاني منه 500 شخص على مستوى العالم أصبحت حديث السوشيال ميديا بعد اللفتة الإنسانية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والذى حرص على جلوسها إلى جواره في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب ليحقق لها حلم مقابلته والتحدث معه بعد سنوات التنمر التى عانتها بسبب مرضها.

وإليك كل ما لا تعرفينه عن مرض الشيخوخة المبكرة، والذى تعانى منه منار وغيرها حول العالم.

وفقا لموقع هيلث يعد مرض الشيخوخة المبكرة هو اضطراب وراثي نادر جدًا ويسمى ليبود بروتينانيس يتسبب في تقدم عمر الأطفال منذ أعوام حياته الأولى.

وعلى الرغم من أن معظم الأطفال المصابة بهذا المرض لا تظهر عليهم أية علامات وقت الولادة؛ إلا أنها تبدأ فى الظهور تدريجيا مع السنوات الأولى، ليحمل الطفل بشرة أكبر لسنوات من عمره ..

وعن الأسباب الصادمة وراء الإصابة بهذا المرض فتتمثل- وفقا لموقع "هيلث"- في تعرض الطفل إلى طفرة جينية تتسبب في الإصابة بالشيخوخة المبكرة وهو مرض قد يكون لعامل الوراثة سببا اخر فى الإصابة به لكنه فى المقابل تعد الطفرات الجينية السبب الرئيسى للإصابة به.

على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك علامات تحذيرية لإصابة طفلك بذلك المرض، وتحتاجين وقتها إلى مراجعة طبيب الأطفال.

وتشمل أبرز علامات وأعراض المرض ظهور تجاعيد مبكرة فى وجه الطفل والإصابة بتقرحات متكررة في الوجه والأطراف تؤثر على المظهر العام ليجعلك تبدين أكبر لسنوات.

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