موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية.









تركي آل شيخ يعلن مشروعًا جديدًا في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة، تجمعه بالمدرب السابق لـ نادي التعاون السعودي، البرتغالي بيدرو إيمانويل... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا





الأهلي يعلن قيمة صفقة محمود متولي.. وبروتوكول تعاون مع الدراويش

أعلن النادي الأهلي عن قيمة صفقة انضمام محمود متولي قادمًا من النادي الإسماعيلي، إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا









التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

لا صوت يعلو في الوقت الحالي، فوق صوت فترة الانتقالات الصيفية في الشارع المصري، وأخبارها حول انضمام اللاعبين إلى الفرق المختلفة وأبرزها ثلاثي قمة الدوري، الأهلي والزمالك وبيراميدز... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا





مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جمهور النادي في أثناء حديثه لقناة المحور، إذ منح الحديث لـ محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المنتقل حديثا إلى صفوف... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.









بسبب زميله في الفريق.. محمد صلاح يثير سخرية نجم ريال مدريد

تسبب المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، في سخرية لاعب فريق ريال مدريد لوكا مودريتش من زميله في الريدز ديان لوفرين... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.





بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب