ليفربول محمد صلاح في مواجهة ليون وديا.. اليوم

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، مواجهة ودية اليوم، الأربعاء، أمام منافسه فريق ليون، وذلك في مدينة جنيف السويسرية، في السابعة مساءً.



ومن المرجح أن لا يشارك محمد صلاح في تلك المباراة بشكل أساسي، خاصة أنه انضم أمس، الثلاثاء، إلى تدريبات ليفربول، بعدما انتهى من إجازته الصيفية التي حصل عليها عقب انتهاء مسابقة أمم أفريقيا.



ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في السوبر الإنجليزي "بطولة الدرع الخيرية".