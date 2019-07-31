فوائد التفاح بكل أنواعه للقلب والجنس والبشرة

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فوائد التفاح متعددة بجميع ألوانه وأنواعه لجسم الإنسان، فهو إلى جانب كونه ضمن الفواكه الأكثر شهرة في العالم والأفضل مذاقا، له أيضا فوائد عديدة لصحة الإنسان، وذلك لأن ثمرة التفاح من الفواكه الغنية بالألياف التي تعمل على تحسين وتسريع عملية الهضم.من فوائد التفاح أيضا احتوائه على المعادن ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفيتامينات، لذلك يفضل خبراء التغذية تناول ثمرة التفاح عن تناوله في هيئة عصير للحصول على أكبر قدر من الفوائد والاستفادة من الألياف الموجودة في الثمرة.

القيمة الغذائية لـ التفاح

التفاحة الواحدة تحتوي على 95 سعرة حرارية، و0.3 جم بروتين، و0.2 جم دهون، و13.8 جم كربوهيدرات، وo.o1 جم أوميغا 3، و0.04 جم أوميجا 6، و2.4 جم ألياف، إلى جانب 86% ماء.





فوائد التفاح للقلب

يساهم تناول ثمرة التفاح في خفض مستويات دهون هيدرو بيروكسيد، المسئول عن تجميع المواد المسببة لانسداد شرايين القلب.



وتشير الدراسات إلى أن تناول ثمرة أو اثنتين من فاكهة التفاح بمعدل يومي يحمي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب، حيث يعمل التفاح على منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ومساعدة الجسم على استخدام المواد الدهنيّة لاحتوائه على مادة البكتين الغنية بالألياف القابلة للذوبان.





فوائد التفاح للبشرة

من فوائد التفاح للبشرة أنه يعمل على تفتيحها وإضفاء النضارة عليها لاحتوائه على نِسبة عالية من الكولاجين، بالإضافة إلى ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ومحاربة ظهور أعراض الشيخوخة، كما يساعد التفاح على معالجة الهالات السوداء ومشاكل انتفاخ العيون، والتقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.





فوائد أكل التفاح على الريق

انتشر في مجتمعنا معتقدات بشأن وجود فوائد لتناول التفاح على الريق كغيره من الفواكه الأخرى، لكن الدراسات العلمية لم تسجل حتى الآن أي دليل على صحة تلك المعتقدات، كما نسفت بشكل قاطع حقيقة فوائد أكل التفاح على الريق، في حيث أشارت الدراسات إلى أنه من الأفضل لمريض السكري تناول الفواكه بما فيها ثمرة التفاح أثناء تناول وجبة الطعام وليس على الريق، حيث إن تناول التفاح على الريق يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر.





فوائد التفاح للريجيم

إذا كنت ترغب في حرق الدهون والقيام بـ ريجيم للتخسيس، عليك تناول ثمار التفاح بشكل يومي، حيث يعد من المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة، فضلا عن احتوائه على كميات كبيرة من المياه تمثل حوالي 85%، بالإضافة إلى الألياف التي تقوي الشعور بالشبع.





فوائد التفاح للجنس

التفاح من الفواكه التي تساعد على علاج العقم، وإثارة الرغبة الجنسية لدى الرجل والمرأة، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكريات والفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات والألياف.



ويحتوي التفاح على مادة البوليفينول التي تعمل على زيادة ضخ الدم في الأعضاء التناسلية والمهبل لدى النساء، وعلاج مشاكل الضعف الجنسي وضعف الانتصاب عند الرجال.



