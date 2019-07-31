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رياضة

ماذا قال محمود فتح الله لـ شيكابالا بعد العودة للزمالك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:05 م
شيكا وفتح الله
شيكا وفتح الله
محمد بدران
أعرب محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بقرار رئيس النادى بعودة محمود عبد الرزاق شيكابالا للفريق الابيض مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ونشر محمود فتح الله على حسابة بموفع انستجرام صورة له برفقة شيكابالا وعلق قائلًا "مبروك رجوعك بيتك حبيبي "

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تعاقد النادي مع محمد صبحي حارس بتروجت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش في ظل وجود نقص عددي في هذا المركز.

جاء ذلك خلال مؤتمر رئيس النادي الأبيض بمقر النادي اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.
ماذا قال محمود فتح الله لـ شيكابالا بعد العودة للزمالك

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