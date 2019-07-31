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فن

بعد تجربة التمثيل لأول مرة.. أصالة تحيي حفلاً مع ماجد المهندس في لندن.. 13 أغسطس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:47 م
ماجد المهندس - أصالة
ماجد المهندس - أصالة
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن جدول حفلات صيف لندن 2019، حيث تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي لها مع الفنان العراقي ماجد المهندس، في العاصمة الإنجليزية، يوم 13 أغسطس المُقبل. 

على جانب آخر، كشفت أصالة الستار عن بوستر ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "فى قربك" والمقرّر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وتخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل. 

ويفرض صناع العمل حالة من التكتم على تفاصيل دور أصالة ومدة ظهورها بالفيلم الذي يخوض المنافسة بموسم عيد الأضحى السينمائي القادم.

ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

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