نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

محمد الطحاوي

افتتح الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بين كليات الجامعة، وذلك ضمن فعاليات برنامج «رمضانيات 2026» وذلك بحضور عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نبيه مدير إدارة الوافدين بالجامعة، ومحمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى جانب عدد من مشرفي الفرق والقيادات الإدارية.

اكد الدكتور هلال عفيفي  أن الأنشطة الرياضية تُعَدُّ ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، لما تُسهم به في تعزيز القيم الإيجابية، وروح العمل الجماعي، والانتماء المؤسسي. مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة داعمة للمواهب الطلابية، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يجمع بين الروحانية والعمل المجتمعي الهادف.

واشار الي أنه تستمر فعاليات الدورة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بمشاركة واسعة من طلاب الكليات المختلفة، إلى جانب الطلاب الوافدين، في أجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية العالية والتنظيم المتميز.

جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب لتكثيف الأنشطة الترفيهية والرياضية خلال الشهر الكريم، بما يعزز أواصر التواصل بين طلاب الكليات المختلفة، ويدعم دمج الطلاب الوافدين في نسيج الحياة الجامعية، مما يعكس الصورة الحضارية للجامعة ويُعزّز رسالتها التعليمية والمجتمعية.

