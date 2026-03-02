محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض أهلاً رمضان بـ«قرية تنيدة» بمركز بلاط

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، معرض مبادرة «أهلاً رمضان» بمركز بلاط، «قرية تنيدة» في مستهل جولتها الميدانية بـ(سوبر ماركت اولاد مبارز).

وقد رافق المحافظ، خلال الجولة، حامد عبدالله رئيس مركز بلاط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع فى تنفيذ المبادرات ومنافذ البيع المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

وخلال تفقدها لأقسام المبادرة ، أكدت المحافظ ضرورة استمرار ضخ السلع الغذائية بكميات كافية وجودة مناسبة، مع التوسع في المنافذ بالقرى والمناطق النائية؛ بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى مستحقيها، مشيرةً إلى أن المبادرة تمثل إحدى الآليات الفاعلة التي تنتهجها الدولة لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار التمويني.

كما أشادت بتنوع المعروضات وجودة المنتج، موجّهةً بالمتابعة الدورية للأسعار والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك.