أول رد من رياضة البرلمان على حديث السيسي عن منتخب مصر لكرة القدم النسائية

أشاد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية ، موجها الشكر للرئيس على هذه التوصية المحترمة.



وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان توجيهات الرئيس السيسي تأتى فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية ، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة بعد إجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وتوجيهه لهما بضرورة الإرتقاء بمنظومة الرياضة المصرية ومشروع البطل الأوليمبى.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أننا لدينا فرق قدم نسائية ولكنهم غير ظاهرين ، مشيرا إلى أننا لدينا قاعدة من هذه الفرق النسائية ويجب ان نبنى عليها ، مما يعتبر حافزا لكل إمرأة، كما أنه يعتبر إشارة للمسئولين فى الرياضة للإهتمام بالرياضة فى كل المجالات.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجرد وعدم المجاملة عاملان يساعدان في جعل مصر تقفز سنوات.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أم كلثوم هي التي حصلت على الفرصة أمامنا وهناك كثيرون يبحثون عن فرصة مثلها».



وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «فين فريق كرة القدم بتاع المرأة، مش مجاملة إذا كنا هنبدأ من الأول في فريق المنتخب للرجال يبقي عندنا منتخب للمرأة ويلبسوا الشكل اللي عايزينه».



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

