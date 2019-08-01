الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب: قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين.. إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر حياة كريمة

السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب:

تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين تكليف الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يومًا من تاريخه إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر حياة كريمة تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما لمجلس النواب تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لـ تنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة تكليف رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة









أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من القرارات والتوصيات في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث قرر الرئيس تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة وتشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.





كما أصدر الرئيس ، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب ، قرارًا بتشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى تحت اشراف مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وقيام الحكومة بتبنى العمل على مشروع حضارى لمنطقة رأس التين الذى تم تقديمه فى المؤتمر وقيام المطورين العقاريين المصريين بتنفيذ المشروع.





كما كلف الرئيس السيسى مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة وتقديم تقرير بها خلال 15 يومًا ومناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات خلال المؤتمر القادم للشباب، كما أعلن الرئيس إطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجًا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر وتحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .





كما كلف السيسى مجلس الوزراء لوضع تصور قانونى للمحليات ومجلس الشيوخ .. للتقدم بهما الى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والبدء فى تدريب وتأهيل الشباب على العمل السياسى والمحلى لتوسيع قاعدة المشاركة للشباب المصرى





كما أصدر الرئيس تكليفًا بالتنسيق بين شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية و مجلس الوزراء بالبدء فى تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي ، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لإقامة مقر لها بالعاصمة الادارية الجديدة على أن يشمل المقر مركز تدريب للشباب العربى والافريقى للتوسع فى تقديم الدورات والبرامج للاشقاء وتكليف مجلس الوزراء وأجهزة ومؤسسات الدولة باطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة والبدء فى محافظة بورسعيد .





وقال الرئيس إن الشباب المصري المتحمس والواعى يتصدر المشهد الوطنى يحمى الأرض والعرض ويصنع المجد وفلاحًا يزرع سنابل الامل





وأضاف أن السعادة تبلغ مداها حينما يشاهد مؤتمرات شباب مصر وحوارهم الراقى القائم على أسس وطنية وموضوعية، مشيرًا إلى اجتماع شباب مصر من كافة الفئات الذى جمعهم حب مصر.





واوضح الرئيس ان العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلم المستقبل لوطن عظيم قادرعلى احتواء أبنائه، مضيفا أن الوطن العظيم يخوض عمار التحدي ويسعى للسلام والبناء معبرًا عن فخره الشديد لامتلاك القدرات لتحقيق تطلعاتنا المشروعة.





وتابع الرئيس السيسي: "استقر يقيني بأننا أمة لن ترضي بغير المجد بديلا"، موضحا أن تاريخ الدولة المصرية ممتد بكل فخر عبر آلاف السنين، مضيفا أنه تمسك بما تعلمه في مسيرته المهنية والانسانية مؤكدا ان الوطن لديه قدرات غير محدودة ولديه ثقة مطبقة في إرادة شعبه القومية.





وأكد الرئيس ان المواطن المصري خاض المعركة متحديا كافة تبعات الإصلاح الاقتصادي، مواجها كافة التحديات الإرهابية التي اعترضته، مشددا علي أن أبناء مصر الأبرار يظلون نموذجا مشرفا ومبهرا دائما للعالم، حيث كان الأول في مواجهة كافة التحديات الكبرى.





وكانت الجلسة الختامية قد شهدت عرض تقديمي لأحد شباب اللجنة المنظمة للمؤتمر ، حيث أكد أن شباب اللجنة المنظمة للمؤتمر ينظرون لمؤتمرات الشباب بأنها منفذ لإبداء شباب مصر آرائهم وطرح طموحاتهم وأحلامهم أمام الدولة والرئيس.





وأضاف أن المؤتمر كان شاهدا على مرحلة جديدة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، كما شهد إطلاق مبادرة "حياة كريمة".





وشهدت الجلة الختامية أيضا فقرة غنائية للفنان محمد الشرنوبي والفنانة صابرين نجيلي قاما خلالها بغناء أغنية "تحيا مصر" التي شهدت تفاعلا كبيرا من الشباب الحاضرين.



